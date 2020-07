VIDEO MILAN NEWS – Si è conclusa poco fa Milan-Parma, gara valida per la 33^ giornata di Serie A. Grande gara giocata dalla squadra di Stefano Pioli, che si è imposta per 3-1 in rimonta. In modo particolare, partita splendida per Franck Kessie, autore anche di un gol capolavoro. Sui social tanti si sono soffermati su di lui. Nella video news alcune reazioni social divertenti.

