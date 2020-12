MILAN-PARMA: il gol di Theo nel recupero / News

VIDEO MILAN NEWS – Una partita che sembrava stregata, Milan-Parma. I rossoneri hanno colpito quattro legni, si sono visti annullare molti gol e hanno fallito tante occasioni; in più erano colpiti da moltissime assenze ed erano andati sotto di due gol con gli unici tiri fatti dai gialloblù. C’è stata però la reazione che ha portato al 2-2 meritatissimo. Una reazione guidata da Theo, autore di una doppietta strepitosa. L’ultimo dei suoi gol è arrivato in pieno recupero. Rivediamolo in questa video news.

