VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Milan-Parma, 11^ giornata del campionato di Serie A. Nella video news la reazione di Tiziano Crudeli, giornalista tifoso rossonero, pubblicata sui social da Crozzopizzo. Molta delusione per questo 2-2, che secondo Crudeli è meritato, anche se il Milan non ha fatto una grande partita a suo modo di vedere. Forse troppa la rabbia per non aver vinto.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>