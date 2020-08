VIDEO MILAN NEWS – In attesa di ripartire, tra poco più di una settimana, il Milan sui propri canali social rivive la stagione appena conclusa: non un’annata eccezionale, ma che nella seconda parte ha regalato non poche gioie ai tifosi milanisti. Così, su Twitter il club rossonero ha pubblicato l’anteprima del video della seconda puntata della Season Review: “L’arrivo del Mister, e non solo: la seconda parte della Season Review è sulla nostra App”.

