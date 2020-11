MILAN NEWS – Daniel Maldini presenta Bibi su Twitter

VIDEO MILAN NEWS – Dopo il primo grande successo, il 20 novembre ci sarà una nuova serata di “From Milan with Love” dedicata alla “Next Gen”. L’evento, in collaborazione con Roc Nation, vedrà esibirsi tanti giovani talenti del mondo della musica. Il Milan, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato un video in cui Daniel Maldini, a sua volta giovane talento, presenta Bibi, cantante sudcoreana. Ecco il tweet rossonero: “Lavati le mani e lascia che la musica di Bibi ti lavi i cuori”.

