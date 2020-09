MILAN NEWS – Alicia Keys presenta il suo nuovo album

VIDEO MILAN NEWS – La partnership con Rocknations inizia a farsi notare. A mezzanotte, infatti, Alicia Keys, famosissima cantante statunitense, presenterà in live streaming anche sulla pagina Facebook del Milan il suo nuovo album, cantando in diretta. La stessa cantautrice ha registrato un video, pubblicato dal Milan sempre sui propri canali social, in cui spiega l’evento e invita tutti i fan rossoneri a seguirlo in diretta sui canali milanisti. Un evento internazionale che dimostra ancora una volta quanto il Milan sia cresciuto e voglia continuare a farlo in questo ambito. Ecco il video registrato da Alicia Keys in questa news.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>