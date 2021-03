Verona-Milan: un passato difficile per i rossoneri al ‘Bentegodi’

Oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà Verona-Milan allo stadio ‘Bentegodi‘. Su quel campo, in passato, i rossoneri ci hanno lasciato due Scudetti praticamente già vinti, nel 1973 e nel 1990. Ecco, dunque, che Nino Minoliti, per ‘GazzettaTV‘, racconta da dove nasce la definizione di ‘fatal Verona‘ per il Diavolo …