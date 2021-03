MILAN-MANCHESTER UNITED: Europa League, la formazione / News

Giovedì si tornerà subito in campo per Milan-Manchester United, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. All’andata è finita 1-1, risultato abbastanza favorevole per i rossoneri. In vista del match di ritorno, Stefano Pioli dovrebbe ritrovare molti dei titolari. Riecco Davide Calabria e il capitano Alessio Romagnoli in difesa; di nuovo titolari Alexis Saelemaekers e Ante Rebic, ma soprattutto davanti ci sarà finalmente Zlatan Ibrahimovic. Almeno queste sono le notizie che arrivano a un paio di giorni dal match. Nella video news, quindi, la probabile formazione rossonera.

