Milan, Maldini segna l’ultimo gol in rossonero 15 anni fa | VIDEO

Sono passati 15 anni dall'ultima rete di Maldini con la maglia del Milan: era il 30 marzo 2008. Il video su Instagram della società.

Esattamente 15 anni fa Paolo Maldini, oggi dirigente con ottimi risultati del Milan, ma prima di tutto eterno capitano, segnava il proprio ultimo gol in rossonero. Si giocava a San Siro e il gol è arrivato di testa su calcio d'angolo. Si trattava del 33° gol per Maldini, che poi si è fermato proprio a quella somma. Giocò un solo altro anno, ma senza mai trovare la via della rete. Sul proprio profilo Instagram ufficiale, il Milan ha pubblicato il video di quella rete: "Il 33° e ultimo gol del Capitano".