Maldini via dal Milan, Vieri: “È da pazzi. Su Cardinale …” | VIDEO

Christian Vieri, amico di Paolo Maldini, ha commentato l'esonero dell'ex capitano rossonero dal ruolo di direttore tecnico. Il video

Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Milan, nonché amico di Paolo Maldini, ha commentato alla 'BoboTV' su 'Twitch' l'esonero dell'ex capitano rossonero dal ruolo di direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi. Dichiarazioni importanti, quelle di Vieri, sull'operato di Maldini nei suoi anni di dirigente nel Diavolo e una stoccata a Gerry Cardinale: "Avrebbe dovuto dire a Maldini di firmare per 10 anni". Ecco il video con le sue parole