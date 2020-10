Milan, le immagini del primo allenamento della settimana / VIDEO

VIDEO MILAN NEWS – Inizia un’altra settimana di allenamento, ma non sarà una settimana qualsiasi. Per il Milan inizia la settimana di lavoro che porterà al Derby di sabato pomeriggio. Ancora pochi presenti, visti i tanti convocati in Nazionale. Si lavora con buon ritmo e con grande intensità. Il Milan ha pubblicato sul proprio profilo Twitter il video con parte delle immagini della sessione odierna: “A Milanello inizia la settimana del Derby: guarda il video integrale sulla nostra App”.

