Milan, le probabili scelte in vista di Lazio e Borussia Dortmund | Video

Il Milan ha vinto contro il Cagliari con qualche cambio di formazioni. Ecco le probabili scelte contro Lazio e Borussia Dortmund

Il Milan ha vinto 1-3 contro il Cagliari di Claudio Ranieri cambiando qualche pedina nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Ora, però, arrivano due match importanti contro Lazio, in Serie A, e Borussia Dortmund, in Champions League. Il collega Luca Bianchin ha provato ad ipotizzare le scelte del tecnico rossonero in vista dei prossimi impegni. Ecco il video di 'Gazzetta TV'