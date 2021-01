Milan-Juventus, un ricordo amaro: ecco il famoso ‘gol di Muntari’ | VIDEO

Milan-Juventus, il ‘gol di Muntari’

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Sono passati quasi 9 anni da quel famosissimo 25 febbraio 2012, una data che ha rappresentato la svolta della storia recente del Milan. A San Siro andava in scena il match contro la Juventus, che rappresentava un importante crocevia verso la conquista dello scudetto. I rossoneri, in vantaggio di un gol, si sono visti annullare una rete incredibile segnata da Sulley Muntari, che aveva oltrepassato la linea di porta di diversi centimetri. Senza l’ausilio della VAR, arbitro e guardalinee non si accorsero di nulla, con i bianconeri che pareggiarono grazie alla girata di Alessandro Matri. Il resto è storia, con il Diavolo in difficoltà negli anni successivi e con la costruzione del ciclo vincente dei bianconeri. Calciomercato Milan – Simakan ha in testa solo i rossoneri. VAI ALLA NOTIZIA >>>