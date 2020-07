VIDEO MILAN NEWS – Si è conclusa poco fa Milan-Juventus, gara valida per la 31^ giornata di Serie A. Una vittoria spettacolare del Milan che schianta per 4-2 i bianconeri, dopo essersi trovato sotto per due gol. Una prestazione da incorniciare, finalmente da grandissima squadra. Il momento d’oro continua. In questa video news alcuni dati, frutto del match.

