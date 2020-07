MILAN-JUVENTUS: la presentazione del match di San Siro / News

VIDEO MILAN NEWS – Non c’è tempo neanche per festeggiare lo splendido e inaspettato 3-0 contro la Lazio per i rossoneri. Martedì, ovvero dopodomani, si tornerà subito in campo e non con una partita qualsiasi: a ‘San Siro‘ si gioca Milan-Juventus, gara valida per la 31^ giornata di Serie A.

Dopo aver fermato i biancocelesti, ora il Diavolo proverà a rallentare anche la corsa della ‘Vecchia Signora‘ allo Scudetto. Una partita che, comunque, non è mai come tutte le altre. Nella video news la presentazione. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>