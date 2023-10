Milan-Juventus 0-1, Agresti: “Diavolo, niente drammi” | VIDEO

Stefano Agresti, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato di Milan-Juventus nel suo commento alla 9^ giornata di campionato

Ieri sera, a 'San Siro', Milan-Juventus è terminata 0-1 con un gol di Manuel Locatelli. I bianconeri di Massimiliano Allegri, dunque, sono in piena corsa per lo Scudetto, mentre i rossoneri di Stefano Pioli si leccano le ferite, pur restando davanti in classifica. Stefano Agresti, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', ha commentato l'esito del big match e, più in generale, anche l'andamento della 9^ giornata della Serie A 2023-2024 in questo video