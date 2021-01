VIDEO MILAN NEWS – Mancano ormai poche ore a Milan-Juve, match della 16^ giornata del campionato di Serie A. È uno dei più grandi classici del calcio italiano e i rossoneri ci arrivano da primi in classifica. Sul proprio profilo Instagram, il Diavolo ha pubblicato un video motivazionale: “Una rivalità come nessun’altra, sei pronto per stasera”.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>