Il Milan, in vista della partita contro l'Inter, si è riunito all'Hotel di Melià, anche in attesa di notizie riguardo Leao

Il Milan si prepara per la sfida di stasera contro l'Inter, valida per la semifinale d'andata di Champions League. Dal nostro inviato, ecco l'arrivo dei giocatori rossoneri all'hotel Melià di Milano, in ritiro prima della partita importantissima allo Stadio San Siro