Milan-Inter 2001, Di Biagio: “Gattuso mi voleva menare” | VIDEO

Luigi Di Biagio, ex centrocampista dell'Inter, ricorda cosa successe dopo un suo gol su punizione in occasione di Milan-Inter 2-2 nel 2001

Il 7 gennaio 2001 il derby di Milano tra Milan e Inter terminò 2-2. Andò in rete, al 72', sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto a sorpresa anche Luigi Di Biagio, ex centrocampista nerazzurro e della Nazionale Italiana. Il quale, ieri, in diretta su 'Twitch' con 'La Gazzetta dello Sport', ha ricordato quella sua prodezza nella stracittadina raccontando anche un aneddoto che riguarda l'ex centrocampista rossonero Gennaro Gattuso. Nel video le parole di Di Biagio