Milan-Inter 0-3: che prodezza di Lukaku!

Romelu Lukaku, al 66′ di Milan-Inter 0-3, ha preso palla, salutato tutti ed è andato dritto in porta. Concludendo la sua cavalcata con una rete spettacolare: 17^ rete in Serie A, la terza dei nerazzurri nel derby di Milano. La rivediamo, dunque, per immagini in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.