VIDEO MILAN – Una sconfitta. Ricomincia così il campionato rossonero. Milan-Genoa finisce 1-2 e, ovviamente, i tifosi rossoneri non l’hanno presa bene. Una prestazione deludente e soprattutto poco convincente e poco convinta. Solo Zlatan Ibrahimovic, come sempre, si salva. Sui social si sono scatenati sfottò, meme e sfoghi. Eccone alcuni in questa video news.

