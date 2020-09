MILAN – Galliani: “La fede non cambia. Ibrahimovic? Stratosferico”

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, al margine di un evento che l’ha visto ospite in Regione Lombardia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti.

“31 anni di Milan non mi possono far cambiare la fede. Ieri, quando ha segnato Ibrahimovic, che io ho portato la prima volta al Milan dieci anni fa, ho esultato come quando ero l’ad milanista. Non è che ora sono meno tifoso del Milan, quando posso vengo sempre a vedere le partite dei rossoneri. Ibra è straordinario, stratosferico e pazzesco”.