Furlani: “Il Milan era in fallimento: serve una gestione prudente” | VIDEO

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è intervenuto al 'Social Football Summit 2023' a Roma. Intervistato dal giornalista Alessandro Giudice, il CEO del club rossonero ha anche ricordato come, nel 2018, quando il fondo Elliott (per cui Furlani prima lavorava, n.d.r.) ha rilevato il Diavolo dall'insolvente imprenditore cinese Yonghong Li, la società di Via Aldo Rossi fosse sull'orlo del fallimento. Le sue parole in questo video