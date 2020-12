MILAN-FIORENTINA: il gol del vantaggio di Romagnoli / News

VIDEO MILAN NEWS – Dopo tante critiche, dopo tanto tempo di assenza, il gol liberatorio del capitano. È stato Alessio Romagnoli a portare i rossoneri in vantaggio in Milan-Fiorentina, con un colpo di testa su calcio d’angolo. I rossoneri non segnavano quasi mai da calci piazzati, ma nella circostanza il numero 13 ha sfruttato al meglio la sponda di Franck Kessie sul primo palo, inserendosi alle spalle della difesa dalla parte opposta e spingendo la palla in rete. Rivediamo quel gol nella nostra video news.

