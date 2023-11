Milan-Fiorentina, Di Livio: “I viola se la giocano a San Siro” | VIDEO

Angelo Di Livio, ex viola, ha parlato di Milan-Fiorentina a 'La Gazzetta dello Sport'. "Mi rivedo in Giacomo Bonaventura" ha detto. Il video

Angelo Di Livio, alla Fiorentina dal 1999 al 2005, è stato introdotto ieri nella Hall of Fame del club. Dalla sfida di sabato sera, a 'San Siro', contro il Milan al momento di Giacomo Bonaventura, ecco le parole dell'ex capitano viola nell'intervista rilasciata a Ilaria Masini per 'La Gazzetta dello Sport' in questo video