Milan Femminile, Asllani: “Stiamo lavorando e siamo migliorate” | VIDEO

Asllani, calciatrice del Milan Femminile con grande esperienza, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali. Ecco su Twitter il video.

Il percorso del Milan Femminile quest'anno è stato un po' altalenante, ma Kosovare Asllani è certamente la stella della squadra. Ai microfoni dei canali ufficiali del Milan, ha parlato della stagione e del proprio momento. Ecco il video pubblicato su Twitter dalla società e le parole di Asllani: "Finora è stata una stagione intensa, sono arrivata direttamente dagli Europei, quindi è una stagione molto impegnativa per me ma credo di aver contribuito con i miei gol. Si vuole sempre migliorare in classifica e stiamo lavorando duro per questo. Penso che siamo migliorate passo dopo passo ma dobbiamo tenere conto che abbiamo avuto tante giocatrici nuove in questa stagione: ci vuole un po’ di tempo per ambientarsi al campionato italiano, al modo di giocare qui. Sono cose che richiedono tempo e stiamo lavorando per migliorare anche in vista della prossima stagione”.