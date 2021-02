MILAN-CROTONE: la presentazione del match di San Siro / News

Dopo una settimana “pulita” di lavoro, domenica si tornerà in campo. Milan-Crotone è la 21^ giornata del campionato di Serie A. All’andata era finita 1-2 per i rossoneri, che erano già in fase di emergenza. Stavolta, per la prima volta dopo mesi, la formazione titolare dovrebbe essere quella standard, con l’unica eccezione di Simon Kjaer. Il Milan arriva ancora una volta da primo in classifica e deve difendersi dalle inseguitrici, sempre molto accanite. Nella video news la presentazione della partita.

