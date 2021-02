Sono già passati dieci giorni da Milan-Crotone, una partita che Zlatan Ibrahimovic ricorderà per sempre. Lo svedese ha segnato una doppietta (e fin qui niente di nuovo), ma il primo gol gli è valso il traguardo dei 500 gol con le maglie dei club. Poi, per non accontentarsi, ha siglato anche una doppietta e si è portato subito a quota 501. Nella video news rivediamo il secondo gol dello svedese.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>