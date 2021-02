MILAN-CROTONE: i dubbi di formazione per Pioli / News

Domani pomeriggio, alle 15:00, si giocherà Milan-Crotone, 21^ giornata del campionato di Serie A. Per la prima volta dopo due mesi e mezzo, a disposizione di Stefano Pioli ci saranno quasi tutti. Dell’undici definito “titolare” è infatti assente solo Simon Kjaer, comunque sostituito da Fikayo Tomori. Per il resto, ampia scelta, visto che l’unico altro indisponibile è Brahim. Sono molti, quindi, i dubbi di formazione per Pioli. Nella video news tutti i ballottaggi della probabile formazione milanista.

