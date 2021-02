Milan-Crotone 4-0: le dichiarazioni post-partita di Stroppa

Giovanni Stroppa, tecnico rossoblu, mastica amaro per il cappotto subito in Milan-Crotone 4-0 ieri pomeriggio a ‘San Siro‘. Il Diavolo ha fatto tre gol in sei minuti della ripresa, dal 64′ al 70′. Rivediamo e riascoltiamo, dunque, le dichiarazioni di Stroppa in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.