Milan-Cremonese, la curva intona: “De Ketelaere facci un gol” | VIDEO

Nel corso di Milan-Cremonese la Curva Sud ha intonato un coro per Charles De Ketelaere, chiedendogli di segnare un gol

In occasione di Milan-Cremonese, il tecnico dei padroni di casa Stefano Pioli ha deciso di concedere l'ennesima possibilità a Charles De Ketelaere. Il belga, oltre a non dare le risposte attese, ha anche sprecato una grande occasione a tu per tu con Marco Carnesecchi. La Curva Sud, nel corso dell'incontro, ha intonato un coro a lui rivolto cantando: "De Ketalaere facci un gol". Ecco l'analisi del match da parte di Francesco Pietrella.