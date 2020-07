ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Stefano Pioli, al termine di Milan-Bologna 5-1, gara andata in scena ieri sera a ‘San Siro‘, ha sottolineato gli enormi progressi fatti da Ante Rebic in questa stagione. Il croato, nel solo anno solare 2020, ha segnato 12 gol, di cui 11 in Serie A. Vediamo ed ascoltiamo le dichiarazioni di Pioli su Rebic in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

