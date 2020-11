Milan, Adani pazzo di Ibra: “Da solo ha portato in area il Verona” | VIDEO

Milan, Adani elogia Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Zlatan Ibrahimovic continua a stupire. Non è bastato l’ennesimo rigore fallito (4 su 6) a scoraggiarlo, perché Ibra si è reso protagonista con il gol del definitivo 2-2 contro il Verona. Non solo gol, lo svedese ha la capacità di attirare su di sé intere difese avversarie. E’ questo l’argomento trattato da Lele Adani, commentatore di ‘Sky Sport’ che, in una diretta Instagram con Christian Vieri, non ha potuto far altro che elogiare l’intramontabile numero 11 rossonero. Le sue parole.

