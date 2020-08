Milan 2020/2021 – Le dichiarazioni di Gazidis, Maldini e Massara | Video

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Oggi Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno presentato la stagione 2020/2021 del Milan. I tre dirigenti rossoneri hanno dato ufficialmente il via alla nuova stagione con una lunga conferenza stampa nella quale hanno risposto a numerose domande.

In questo video (in alto) abbiamo raccolto le dichiarazioni più importanti di Gazidis, Maldini e Massara riguardanti il nostro Milan. Tra i tanti temi trattati, si è parlato di calciomercato con il rinnovo di Ibrahimovic su tutti, Fair Play Finanziario (FPF) e di alcuni giocatori già in rosa.

