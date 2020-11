Mihajlovic: “Ibra? Hanno paura di lui, sembra giochi con i bambini” | VIDEO

Mihajlovic esalta Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – L’amicizia tra Sinisa Mihajlovic e Zlatan Ibrahimovic è ormai cosa nota. Il serbo, infatti, ha fatto di tutto per portarlo nel suo Bologna lo scorso mercato di gennaio, ma lo svedese ha comunque scelto di ritornare al Milan. In occasione della presentazione del libro, Mihajlovic ha parlato della forza devastante e dominante dell’attaccante rossonero in campo. “Sembro io che gioco con mio figlio piccolo, i difensori hanno paura di marcarlo”, ha sentenziato l’ex allenatore del Milan; parole che hanno provocato una grassa risata all’amico Ibra. Il video. Il Milan ci proverà ancora per Mohamed Simakan? Leggi la nostra intervista esclusiva per scoprirlo >>>