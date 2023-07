Inter, Marotta: “Brozovic? Pronti a toglierlo dal mercato” | VIDEO

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato del futuro di Marcelo Brozovic, per il quale è in corso una trattativa

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter all'area sportiva, è intervenuto ieri a Rimini in occasione dell'evento di inaugurazione del mercato estivo 2023. Per l'occasione, il dirigente nerazzurro si è anche soffermato a parlare del futuro di Marcelo Brozovic, classe 1992, centrocampista croato per il quale è in corso una trattativa (difficoltosa) per la sua cessione agli arabi dell'Al-Nassr. Ecco, dunque, le parole di Marotta su Brozovic