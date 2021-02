Marsiglia, Villas-Boas si dimette: “Non volevo Ntcham” | VIDEO

Marsiglia, Villas-Boas si dimette

André Villas Boas non è più l’allenatore del Marsiglia. Il portoghese, in conferenza stampa, ha attaccato direttamente il club francese per un motivo in particolare: l’acquisto non condivido di Olivier Ntcham. L’assenza di dialogo con la società ha, inevitabilmente, incrinato i rapporti fino ad arrivare alla rottura definitiva. Ecco le sue parole in questo video. Qualche mese fa Villas Boas ha attaccato anche Paolo Maldini sulla questione Florian Thauvin. VAI AL VIDEO >>>