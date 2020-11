Ultime Notizie Calcio News: la magia di Maradona

VIDEO CALCIO NEWS – Purtroppo Diego Armando Maradona non c’è più. Il fuoriclasse argentino è stato trovato morto nella sua abitazione. Il mondo del calcio e non solo, è sconvolto da questa grave perdita. Per omaggiarlo vogliamo proporre l’incredibile punizione segnata con la maglia del Napoli alla Juventus. Buon viaggio Diego. Bellissime parole da parte di Zlatan Ibrahimovic. VAI ALLA NOTIZIA>>>