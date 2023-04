Manchester City, Guardiola: “Haaland batterà tutti i record” | VIDEO

Altri due gol per Erling Braut Haaland in occasione di Manchester City-Leicester 3-1. Pep Guardiola ha celebrato il suo bomber: le sue parole

Ieri pomeriggio, in occasione di Manchester City-Leicester 3-1 all'Etihad, il bomber norvegese dei 'Citizens', Erling Braut Haaland ha segnato altri due gol. Siamo già a quota 47 gol in 40 partite stagionali (32 in 28 di Premier League). Al termine del match, Pep Guardiola, manager catalano del Manchester City, ha lodato il suo fortissimo centravanti. Ecco, dunque, in questo video, la 'profezia' del tecnico sul numero 9 in conferenza stampa