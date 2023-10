Guardiola: “De Zerbi o Allegri? Hanno idee diverse, ma …” | VIDEO

Pep Guardiola, manager del Manchester City, ospite di un evento a Cuneo, ha parlato dei colleghi Roberto De Zerbi e Massimiliano Allegri

Pep Guardiola, manager catalano del Manchester City, è stato ospite in mattinata di un evento a Cuneo. Per l'occasione, l'ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco, ha parlato del dualismo tra estetica e pragmatismo, soffermandosi, in particolare, sui colleghi Roberto De Zerbi (Brighton) e Massimiliano Allegri (Juventus). Ecco, dunque, le dichiarazioni di Guardiola in questo video