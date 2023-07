Luis Enrique nuovo allenatore del PSG: la presentazione | VIDEO

Lo spagnolo Luis Enrique è il nuovo allenatore del PSG. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 e sostituisce Christophe Galtier

Lo spagnolo Luis Enrique, ex tecnico di Roma, Barcellona e Nazionale iberica, è il nuovo allenatore del PSG. Ha firmato un contratto con i Campioni di Francia in carica fino al 30 giugno 2025 e sostituisce Christophe Galtier, esonerato nonostante la vittoria dell'ultima edizione della Ligue 1. Luis Enrique è stato presentato in conferenza stampa dal Presidente del PSG, il qatariota Nasser Al-Khelaïfi: il video