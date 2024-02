Eurorivali Milan – Torna a vincere il Rennes: tris al Clermont | VIDEO

Il Rennes di Julien Stéphan, avversario del Milan nei playoff di Europa League, liquida per 3-1 il Clermont al 'Roazhon Park' in Ligue 1

Il Rennes di Julien Stéphan, avversario del Milan di Stefano Pioli nei playoff di Europa League (3-0 per il Diavolo nell'andata a 'San Siro', ritorno giovedì alle ore 18:45 al 'Roazhon Park'), è tornato a vincere battendo per 3-1 in casa il Clermont nell'ultimo turno di campionato. In questo video, gol e highlights del match dei rossoneri di Bretagna