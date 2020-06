LECCE-MILAN: la presentazione del match / News

VIDEO MILAN NEWS – Si ricomincia, stavolta a pieno regime. Il campionato di Serie A ricomincerà oggi con i recuperi della 25esima giornata. Da lunedì, invece, inizieranno le nuove giornate, quelle sospese a causa dell’emergenza Coronavirus. La prima partita, alle 19:30, sarà Lecce-Milan. Proprio i rossoneri inaugureranno questo nuovo mini campionato. Un girone fa Stefano Pioli esordiva sulla panchina milanista e trovava un assurdo pareggio per 2-2, beffardo come pochi. Oggi deve sudarsi la riconferma. Nella video news la presentazione della partita. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

