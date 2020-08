LECCE-MILAN: il gol di Castillejo, primo dei tanti post lockdown / News

VIDEO MILAN NEWS – Il cammino rossonero post lockdown si può dire sia iniziato in Puglia. La prima sfida era stata allo Stadium con lo 0-0 contro la Juventus, ma poi in Lecce-Milan è arrivata la prima vittoria per 4-1, secca e decisa. Da lì in poi un Milan travolgente, in grado di segnare a raffica. Il primo, ad aprire le danze, è stato Samu Castillejo, con un bel tocco verso la porta giallorossa su splendido assist rasoterra dalla destra. Nella video news rivediamo quella segnatura.

