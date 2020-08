LECCE-MILAN: il gol del vantaggio firmato Bonaventura / News

VIDEO MILAN NEWS – La prima vittoria post lockdown è alla prima di campionato dopo la sosta: Lecce-Milan. I rossoneri sono passati in vantaggio con Samu Castillejo, ma poi erano stati raggiunti sul pareggio. Dopo pochi secondi, però, ci ha pensato Giacomo Bonaventura, con il più facile dei gol, a riportare definitivamente in vantaggio la formazione rossonera allenata da Stefano Pioli. Dopodiché, il Milan avrebbe fatto anche altri due gol, per il finale di 1-4. Nella video news rivediamo quel gol segnato da Jack in terra pugliese.

