LeBron James, stoccata ad Ibrahimovic: “Sono più di un atleta” | VIDEO

Da LeBron James altra punzecchiata verso Ibrahimovic

LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers nella NBA, protagonista, con Zlatan Ibrahimovic, di un ‘battibecco’ sulla politica nello sport. Il cestista di Akron, Ohio, ha pubblicato, poi, una Instagram story in cui viene inquadrata, su un muro della sua casa a Los Angeles, la scritta “I am more than an athlete” (“Io sono più di un atleta“). A questa, ha aggiunto la didascalia: “Quando lo capirete tutti. ..“. Ecco il video.