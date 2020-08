Leao, anche al ristorante con la maglia del Milan / VIDEO

VIDEO MILAN NEWS – Che qualcosa nell’ambiente rossonero sia cambiato lo si evince dalle piccole cose, che però iniziano a essere davvero tante. Prendiamo come esempio Rafael Leao, sempre più legato al Milan. Il portoghese prima si allenava correndo sul tapis roulant davanti a un murales del Milan, poi ha concluso le vacanze cenando al ristorante con la maglia del Milan indosso. Un pensiero fisso quello rossonero, un grande amore continuo per il club meneghino. Ecco il video di Leao in rossonero a cena e poi alle prese con l’allenamento.

