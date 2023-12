Le Havre-PSG 0-2, l’espulsione di Gigio Donnarumma | VIDEO

Gianluigi Donnarumma ha rimediato un'espulsione dopo 10' di Le Havre-PSG, partita della 14^ giornata della Ligue 1 2023-2024. Ecco il video

Nella partita della 14ª giornata della Ligue 2023-2024, il PSG ha vinto (0-2) in casa del Le Havre nonostante Gianluigi Donnarumma abbia rimediato un'espulsione al 10' per un calcio in faccia a Josué Casimir. Per il portiere italiano è un momento no, dopo le papere nella precedente sfida di campionato e in Champions League contro il Newcastle. Guarda il video dell'episodio incriminato