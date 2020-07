LAZIO-MILAN: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News

VIDEO MILAN NEWS – Una partita per rialzarsi. Lazio-Milan è fondamentale per entrambe le squadre. I biancocelesti vogliono restare attaccati alla Juventus e continuare a sognare il tricolore, il Milan non vuole perdere il posto in Europa League e magari avvicinarsi alla Roma. Domani all’Olimpico, alle 21:45 andrà in scena questo match, valido per la 30^ giornata del campionato di Serie A. Nella video news 10 statistiche in meno di 90 secondi. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

