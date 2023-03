Juventus, Allegri rivela: “Pogba è crollato emotivamente” | VIDEO

Massimiliano Allegri ha parlato di Paul Pogba al termine di Juventus-Sampdoria 4-2 dell'Allianz Stadium. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni

Paul Pogba ha saltato Juventus-Sampdoria, gara vinta dai bianconeri per 4-2, per l'ennesimo infortunio muscolare della stagione. Il centrocampista francese, ora, rischia di restare fuori un altro mese. Il tecnico della 'Vecchia Signora', Massimiliano Allegri, ha parlato della situazione psico-fisica dell'ex Manchester United al termine del match. Le sue dichiarazioni in questo video